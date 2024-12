TikTok vai distribuir 100 mil livros de graça em São Paulo

O TikTok anunciou que vai distribuir 100 mil livros gratuitamente na capital paulista. Os exemplares em questão fazem parte da Livraria dos Livros Mais Assistidos, que reúne 31 títulos de maior impacto na rede social no último ano, e inclui obras nacionais e internacionais como Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e É Assim que Acaba, de Colleen Hoover.

A ação começa nesta quarta-feira, 11, e vai até a próxima terça-feira, 17. Para retirar um livro, basta ter mais de 13 anos e apresentar o próprio CPF. Cada visitante pode levar até cinco obras. O estande do TikTok está localizado no Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073 - Consolação).

Ao longo dos últimos anos, o TikTok se tornou um lugar onde fãs de livros se reúnem para discutirem seus gostos, encontrarem recomendações e debaterem suas obras favoritas. O fenômeno, que ficou conhecido como BookTok, ganha um novo capítulo em São Paulo, ao levar as publicações físicas para os fãs da ferramenta, e de graça.

De acordo com Carol Baracat, diretora global de marketing do aplicativo, o objetivo da Livraria é celebrar a comunidade literária da plataforma e mostrar que o TikTok pode influenciar o consumo de livros no mundo físico. "Você já deve ter visto algumas livrarias que criam um setor dos livros que mais estão sendo mais comentados no TikTok, porque virou esse fenômeno na vida real", afirmou a diretora.

Os 31 títulos da Livraria dos Livros Mais Assistidos

- A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig (Bertrand Brasil)

- A Empregada Está de Olho, de Freida McFadden (Arqueiro)

- A Vegetariana, de Han Kang (Todavia)

- As Irmãs Blue, de Coco Mellors (Astral Cultural)

- Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva (Alfaguara)

- Amêndoas, de Won-Pyung Sohn (Rocco)

- Assistente do Vilão, de Hannah Nicole Maehrer (Alt)

- Divinos Rivais, de Rebecca Ross (Alt)

- É Assim que Acaba, de Colleen Hoover (Galera Record)

- É Assim que Começa, de Colleen Hoover (Galera Record)

- Era Uma Vez um Coração Partido, de Stephanie Garber (Gutenberg)

- A Hora da Estrela, de Clarice Lispector (Rocco)

- Leitura de Verão, de Emily Henry (Verus)

- Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis (Martin Claret e Principis)

- Nadando no Escuro, de Tomasz Jedrowski (Astral Cultural)

- Nem Te Conto, de Emily Henry (Verus)

- Noiva, de Ali Hazelwood (Arqueiro)

- O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório (Companhia das Letras)

- Olhos dÁgua, de Conceição Evaristo (Pallas)

- Torto Arado, de Itamar Vieira Junior (Todavia)

- Trono de Vidro - Vol. 1, de Sarah J. Maas (Galera Record)

- Trono de Vidro - Vol. 2, de Sarah J. Maas (Galera Record)

- Trono de Vidro - Vol. 3, de Sarah J. Maas (Galera Record)

- Trono de Vidro - Vol. 4, de Sarah J. Maas (Galera Record)

- Trono de Vidro - Vol. 5, de Sarah J. Maas (Galera Record)

- Trono de Vidro - Vol. 6, de Sarah J. Maas (Galera Record)

- Trono de Vidro - Vol. 7, de Sarah J. Maas (Galera Record)

- Trono de Vidro - Vol. 8, de Sarah J. Maas (Galera Record)

- Tudo É Rio, de Carla Madeira (Record)

- Uma Família Feliz, de Raphael Montes (Companhia das Letras)

- Verity, de Colleen Hoover (Galera Record)