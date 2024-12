TeamViewer concorda em adquirir 1E por US$ 720 mi e faz maior transação de sua história

A TeamViewer, desenvolvedora de software da Alemanha, fez um acordo com o Carlyle Group para adquirir a 1E, empresa de gerenciamento britânica, por US$ 720 milhões, visando integrar o software de acesso remoto com a plataforma autônoma de tecnologia da informação. A transação, que será totalmente em dinheiro, é a maior da companhia alemã e deve ser concluída no início de 2025.

O presidente-executivo da 1E, Mark Banfield, deve se tornar o novo diretor comercial da TeamViewer, que busca fazer mudanças no conselho de administração e na equipe de liderança sênior para aprimorar a oferta conjunta.

Ao todo, a 1E tem cerca de 300 funcionários e registrou uma receita recorrente anual de US$ 77 milhões em setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.