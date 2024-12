Faturamento da indústria de transformação sobe 3,1% em outubro e acumula alta de 17,8% no ano

O faturamento da indústria de transformação subiu 3,1% em outubro e acumula alta de 17,8% nos dez primeiros meses de 2024 ante igual período de 2023, segundo os Indicadores Industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-feira, 10.

De acordo com a entidade, a alta em outubro reverte a queda de 2,1% registrada no mês anterior e recoloca o faturamento na tendência de crescimento observada desde outubro de 2023. Na comparação com outubro de 2023, o faturamento real avançou 15,3%.

Conforme o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o desempenho positivo desse indicador ao longo do ano se deve ao aumento da demanda por produtos industriais, o que traz efeitos benéficos para o setor e para a economia.

"À medida em que a gente percebe esse aumento da demanda se traduzindo em maior faturamento, isso significa mais produção e, consequentemente, mais empregos, fazendo girar a economia com mais renda para as pessoas, mais investimentos e mais consumo", explica ele em nota divulgada à imprensa.

Segundo o levantamento, o número de horas trabalhadas na produção teve alta de 0,7% de setembro para outubro, considerando a série dessazonalizada. Na comparação com outubro de do ano passado, esse indicador avançou 8,3%. Já no acumulado dos 10 primeiros meses do ano, frente ao mesmo período de 2023, o indicador registra avanço de 4,3%.

Por outro lado, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) do setor caiu 0,3 ponto porcentual (p.p.) entre setembro e outubro, chegando a 79,4%. O patamar da UCI em outubro de 2024 está 0,1 p.p. acima do registrado pela CNI no mesmo mês do ano passado.

Já o emprego industrial ficou praticamente estável, com aumento de apenas 0,1% em outubro. Este já é o 13º mês consecutivo em que não há recuo no índice que mede a criação de postos de trabalho pela indústria. No acumulado dos 10 primeiros meses de 2024, o emprego no setor acumula alta de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os demais indicadores industriais ligados ao mercado de trabalho, como massa salarial e rendimento médio dos funcionários, registraram variação negativa de 0,2% em outubro frente ao mês de setembro, ficando praticamente estáveis. Já no acumulado de 2024, permanecem em patamar superior ao observado em 2023 - enquanto o primeiro acumula alta de 3%, o segundo cresceu 0,9%.