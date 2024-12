Kalil: Lula ficará dois dias na UTI e, se tudo der certo, volta a Brasília na próxima semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará na UTI por 48 horas depois da cirurgia para conter um sangramento no cérebro e, se tudo correr bem, poderá voltar para Brasília na próxima semana. As afirmações são do médico Roberto Kalil Filho, que participou de entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 10, sobre o estado de saúde do presidente da República em São Paulo.

"Se tudo correr bem, Lula deve retornar a Brasília na próxima semana", declarou Kalil. De acordo com ele, o tempo na UTI é uma precaução. Kalil disse que o presidente da República está se alimentando e consciente. Também afirmou que o petista voltará a suas atividades normais conforme seu estado de saúde evoluir. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, é a única acompanhante do presidente.

O médico Mauro Suzuki, que também participou da entrevista a jornalistas, disse que Lula poderá precisar de uma nova intervenção. O presidente foi internado na segunda-feira, 9, depois de sentir um mal-estar. Segundo Kalil, ele não teve lesão no cérebro.