BC da Austrália (RBA) mantém taxa básica de juros em 4,35%

O banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira (10) a manutenção da taxa básica de juros do país em 4,35% ao ano. Segundo comunicado divulgado pela instituição, a inflação subjacente continua muito alta. "O conselho está ganhando confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção à meta", diz o texto, acrescentando ainda que deve levar um tempo para que a inflação esteja de forma sustentável na meta. A instituição também considera que as condições do mercado de trabalho continuam apertadas. *Com informações da Dow Jones Newswires.