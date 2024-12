Ponte Preta libera zagueiros e rastreia mercado em busca de reforços

Em uma nova realidade financeira depois do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta segue rastreando o mercado em busca de reforços para a temporada 2025 e alguns nomes estão na lista. Sem poder contar com Jeh no Paulistão, que ficará de fora por pelo menos quatro meses por conta de uma cirurgia na coxa, o setor ofensivo vem sendo prioridade no momento.

Um dos nomes que agrada a diretoria executiva da Ponte Preta e, principalmente, o presidente Marco Antônio Eberlin, é o de Jean Dias. O atacante, que já foi alvo outras vezes da Ponte, está livre no mercado após fim de contrato com o Paysandu. Aos 34 anos, tem passagens também por Internacional, Criciúma e Manaus.

Outros nomes também foram oferecidos para o ataque da Ponte Preta, mas ainda estão sendo avaliados. Casos de Ricardo Bueno, que está no América-RN, e William Pottker, velho conhecido da torcida alvinegra e que foi liberado do Avaí recentemente. Mas não houve oferta por nenhum deles.

A lateral-direita também é uma prioridade para a Ponte Preta neste momento. De saída do Atlético-GO, Maguinho é um dos alvos. Aos 32 anos, ele também tem passagens por Vila Nova, Goiás e futebol japonês - Kawasaki Frontale e Yokohama.

Por outro lado, dois zagueiros que não tiveram muitas chances em 2024 estão de saída do estádio Moisés Lucarelli. São eles: Thiago Oliveira e Edson. O primeiro tem tudo acertado para defender o FC Cascavel na próxima temporada. Já o segundo desperta interesse do Goiatuba, onde jogaria o Campeonato Goiano e a Série D, ou o Azuriz, da elite Paranaense.

A Ponte Preta, que está no Grupo D do Paulistão, ao lado de Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube, já tem data para estrear no Estadual: 15 de janeiro, quando visita o Novorizontino, fora de casa. De qualquer forma, a tabela ainda pode ser desmembrada com horários. A pré-temporada deve começar nos próximos dias.