Angelina Jolie revela qual profissão poderia seguir se não fosse atriz; descubra

Angelina Jolie revelou que poderia ter sido agente funerária caso não fosse atriz. A estrela de Hollywood foi uma das convidadas especiais do no The Tonight Show, de Jimmy Fallon e chamou a atenção por permanecer descalça durante o papo descontraído com o apresentador.

"Meu avô morreu, e eu me lembro de pensar que não era assim que deveria ser. Isso deveria ser uma celebração da vida. E como eu não tenho medo da morte e estava confortável com isso, pensei que essa agente funerária seria uma ótima carreira para mim", explicou, arrancando risos da plateia.

A atriz também explicou porque estava descalça. "Quebrei meu dedo ontem, até tentei encontrar um sapato confortável, mas decidi vir sem mesmo, afirmou.

Angelina Jolie não aparecia há mais de dez anos em um programa de talk show. "Fico muito nervosa em talk shows. Fico muito desconfortável. Não faço isso há uma década. Isso não é minha praia", disse. Tanto, que ao entrar sentar no famoso sofá, nem mesmo Jimmy Fallow acreditava que estava diante da artista, que costuma dar poucas entrevistas.

A atriz também falou sobre produzir o musical da Broadway The Outsiders, que venceu o prêmio Tony deste ano.