Haddad se reúne com Padilha e lideranças na sede da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido na sede da pasta com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e lideranças do governo, entre eles o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O encontro com Padilha e os parlamentares já é uma tradição na agenda do ministro da Fazenda, que ocorre normalmente às segundas para tratar da tramitação de projetos prioritários da equipe econômica no Congresso.

A Fazenda tem uma agenda desafiadora para esse fim de ano no Legislativo. A duas semanas do recesso parlamentar, estão pendentes de aprovação ainda os projetos de lei de diretrizes orçamentárias (PLDO) e Orçamentária Anual (PLOA), a regulamentação da Reforma Tributária e as propostas do pacote fiscal - algumas delas sofrem resistências do próprio PT.

Conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse em reunião fechada do diretório nacional do PT, no sábado, 7, que "é claro" que será reformulado o dispositivo com mudanças nas regras de acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).