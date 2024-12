Ana Maria Braga se emociona com homenagem aos 25 anos de Mais Você

Emocionante! Nesta segunda-feira, dia 9, o programa Mais Você está completando 25 anos no ar. Comandado por Ana Maria Braga, que escolheu um look elegantíssimo para a data especial, a atração ganhou uma apresentação comemorativa com a presença de Léo Santana.

Assim que entrou no palco, Ana Maria foi recebida com um panelaço e acabou não conseguindo segurar as lágrimas.

Emocionada, ela agradeceu a todos:

- Obrigada, obrigada, obrigada! Uma plateia linda como essa, só de gente conhecida, do coração, como vocês que estão aí do outro lado, é muito bom ser recebida assim. Hoje eu estou mais feliz ainda, e o pensamento é curtir, muito obrigada.

E continuou:

- Obrigada por chegar até aqui, com tropeços, porque a gente é humano, mas com muita alegria, muito amor, muita verdade, muitas histórias legais, bons exemplos que vocês me dão, porque quando a gente quer -- e eu sempre disse isso -- a gente pode, e a gente chega lá, mas tem que querer muito.

Além da celebração, a abertura do programa também foi diferenciada. A produção fez uma retrospectiva com todas as aberturas desde 1999.

Ana também aproveitou para agradecer toda sua equipe:

- A gente não faz nada sozinho. Eu quero mostrar a minha equipe na plateia. A gente trouxe todos os que trabalham e trabalharam comigo. São do Rio de Janeiro e de São Paulo. Estamos juntos para comemorar junto. Para o programa ir ao ar todas as manhãs, é uma operação que envolve muita gente.

E as homenagens não pararam por aí! Ana Maria Braga se emocionou ao receber um recado do Louro José feito por inteligência artificial.