Bruna Marquezine desceu até o chão no show de Ludmilla, que rolou no último domingo, dia 8, no Rio de Janeiro. Depois de chegar acompanhada do namorado, João Guilherme, a atriz subiu ao palco e rebolou muito ao lado da cantora.

Para a ocasião, Bruna, que está fazendo o maior sucesso com a série Amor da Minha Vida, apostou em um conjuntinho jeans para curtir o Numanice.

A atriz arrasou, não é?