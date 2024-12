Taxas de juros sobem com risco fiscal e Treasuries, mas dólar fraco limita movimento

Os juros futuros têm viés de alta na manhã desta segunda-feira, 9, em meio às incertezas com o cenário fiscal, piora contínua nas expectativas de inflação e avanço dos rendimentos dos Treasuries. O movimento é limitado, no entanto, pela queda do dólar ante o real.

Às 9h50, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 11,905%, de 11,895% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2026 marcava 14,420%, de 14,416%.

O vencimento para janeiro de 2027 subia a 14,785%, de 14,766% no ajuste de sexta-feira, e o para janeiro de 2029 estava em 14,475%, de 14,468%.