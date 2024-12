Xi Jinping se compromete com cumprimento de metas econômicas da China no ano que vem

O presidente da China, Xi Jinping, reforçou nesta segunda-feira, 9, compromisso com o cumprimento das metas econômicas no ano que vem, durante encontro liderado pelo Comitê Central do Partido Comunista do país asiático, segundo comunicado publicado na agência Xinhua. De acordo com a nota, Xi Jinping reconheceu as "dificuldades e desafios" no desenvolvimento chinês, mas assegurou que as autoridades estão preparadas para lidar com essas questões. O presidente acrescentou que a fundação econômica do país é "estável" e exibe resiliência.