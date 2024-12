Bahia vence o Atlético-GO e volta à Copa Libertadores após 35 anos

O Bahia está garantido na Copa Libertadores 2025. Neste domingo, pela 38ª e última rodada do Brasileirão, recebeu o Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e fez o dever de casa, ao vencer por 2 a 0, confirmando seu retorno à maior competição internacional da América do Sul após 35 anos.

O resultado levou o Bahia a 53 pontos, garantindo a oitava colocação e uma vaga na Pré-Libertadores na próxima temporada. A última vez que o time nordestino havia disputado a competição foi em 1989, quando acabou eliminado nas quartas de final pelo Internacional. Do outro lado, o Atlético-GO termina o Brasileirão na vice-lanterna, com 30 pontos.

A decisão para o time de Salvador começou com um susto para o torcedor da casa. Aos cinco, Derek tirou de dois adversários e saiu cara a cara com Danilo Fernandes, mas mandou para fora. O Bahia respondeu com Gabriel Xavier, Caio Alexandre, Luciano Rodríguez e Ademir, mas em todas as oportunidades, pecou na hora da finalização.

Aos 26, Luciano Rodriguez viu Ronaldo salvar a primeira grande chance do time da casa, que ainda evitou os gols de Ademir e viu Gabriel Xavier acertar a trave aos 35. Porém aos 40, Ademir cruzou na medida para Thaciano, que de cabeça, mandou para o fundo do gol e abriu vantagem para o Bahia.

Na volta para o segundo tempo, o time da casa novamente sofreu um susto no início, quando aos seis, Alix bateu colocado e Danilo Fernandes fez um milagre para salvar o Bahia. Porém, aos oito, Luciano Rodríguez passou no meio de dois marcadores e foi derrubado na área. Após análise do VAR, o pênalti foi confirmado e o próprio camisa 17 foi para a cobrança, ampliando a vantagem baiana na partida.

O Bahia então passou a administrar o resultado, e chegou a levar sustos em boas chegadas do Atlético-GO, mas conseguiu manter a vantagem e garantiu a vitória, que marcou um momento histórico para o time nordestino.

Com o término da temporada, as equipes agora já iniciam suas preparações para o próximo ano, onde os estaduais começarão mais cedo, devido à disputa da Copa do Mundo de Clubes, em junho.

Em 2025, o Bahia terá pela frente o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Já o Atlético-GO jogará o Campeonato Goiano, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 0 ATLÉTICO-GO

BAHIA - Danilo Fernandes; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Yago Felipe), Thaciano (Biel) e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Everaldo) e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins (Pedro Henrique), Alix e Guilherme Romão; Roni, Gonzalo Freitas (Luiz Gustavo), Rhaldney (Lacava), Shaylon (Janderson) e Alejo Cruz; Derek (Hurtado). Técnico: Anderson Gomes.

GOLS - Thaciano, aos 40 minutos do primeiro tempo. Luciano Rodríguez, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Acevedo e Yago Felipe (Bahia); Gonzalo Freitas (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA - Não disponível

PÚBLICO - 48.476 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).