EUA atacam alvos do Estado Islâmico na Síria após queda de Assad, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que tropas do EUA lançaram ataques aéreos contra alvos do grupo terrorista Estado Islâmico (ISIS, em inglês) dentro da Síria neste domingo, 8, poucas horas após a queda do regime de Bashar al-Assad.

"Hoje mesmo, as forças dos EUA conduziram dezenas de ataques de precisão, ataques aéreos dentro da Síria, visando campos do ISIS e membros honorários do ISIS", disse Biden, referindo-se ao Estado Islâmico. Os EUA mantêm uma força de cerca de 900 soldados no sudeste da Síria para se defender contra os combatentes do Estado Islâmico.

"Estamos cientes do fato de que o ISIS tentará tirar vantagem do vácuo", disse. "Não vamos deixar isso acontecer."

Um alto funcionário do governo disse que os EUA atingiram 75 alvos na Síria neste domingo, usando 140 munições de aviões de guerra B-52, F-15 e A-10. Não houve avaliação imediata da operação.

Separadamente, os EUA estão fazendo "tudo o que podem" para garantir que as armas químicas da Síria "não estejam disponíveis para qualquer um", disse um representante da administração no domingo. "Há uma série de esforços em curso" com alguns parceiros regionais envolvidos, disse a fonte não identificada. Fonte: Dow Jones Newswires.