Irã reitera postura de respeito à unidade e integridade territorial da Síria

O Irã reiterou a posição no respeito pela unidade, soberania nacional e integridade territorial da Síria, enfatizando que a determinação sobre futuro do país e tomada de decisões sobre o seu destino são da exclusiva responsabilidade do povo sírio, sem qualquer interferência destrutiva ou imposição externa, de acordo com comunicado do Ministério de Relações Exteriores do país.

"Alcançar isto exige a cessação imediata dos conflitos militares, a prevenção de atividades terroristas e o início do diálogo nacional envolvendo todos os segmentos da sociedade síria para estabelecer uma estrutura de governo inclusiva que represente todos os sírios", diz o comunicado registrado no X neste domingo, 8.

O Irã diz que acompanhará de perto os desenvolvimentos na Síria e na região. Tendo em conta as ações e conduta dos principais intervenientes no cenário político e de segurança da Síria, o Irã adotará abordagens e posições adequadas, conforme necessário, pontua o documento.

O Irã afirmou ainda que continua a apoiar os mecanismos internacionais, especialmente a Resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU, na prossecução do processo político na Síria.

Neste período crítico da história da Síria, é da maior importância garantir a segurança de todos os cidadãos sírios e estrangeiros, preservar a santidade dos locais religiosos e salvaguardar as instalações diplomáticas e consulares em conformidade com os princípios jurídicos internacionais, diz o texto.

O Irã enfatizou o papel da Síria como um país importante e influente na Ásia Ocidental e ressaltou que não poupará esforços para ajudar a estabelecer a segurança e a estabilidade no país, após a queda do regime de Bashar al-Assad.