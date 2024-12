Bortoleto faz desabafo após conquistar o título da Fórmula 2: 'Muita gente desconfiou'

Gabriel Bortoleto sagrou-se campeão da Fórmula 2 neste domingo. O piloto brasileiro cruzou a linha de chegada do GP de Abu Dabi na segunda colocação, atrás de Joshua Durksen, e pôde comemorar o título da categoria. Rival do brasileiro e ainda com chances de erguer o troféu, o francês Isack Hadjar travou logo na largada e não conseguiu se recuperar na corrida. Depois da conquista, Bortoleto fez um desabafo.

"Muita gente desconfiou que eu não iria conseguir quando eu estava na FRECA, mas ganhei a F-3 e a F-2 seguidas. Isso mostra que o brasileiro nunca desiste. A gente tem muita resiliência. A gente é um povo que supera qualquer barreira. Obrigado a todos os brasileiros e a todo mundo que me ajuda, que me apoia nas redes sociais. Esse título é para vocês", disse o piloto em entrevista à TV Bandeirantes.

"Mais para vocês do que para mim mesmo. Isso mostra o quanto o Brasil é forte. E eu vou voltar a representar vocês na Fórmula 1", complementou o brasileiro, que encerrou a temporada da F-2 com 214,5 pontos. O francês Isack Hadjar foi o vice-campeão, com 192 pontos.

Bortoleto irá disputar a temporada da Fórmula 1 no ano que vem, pela Sauber-Audi. O brasileiro já irá conduzir o carro pela primeira vez nos testes de pós-temporada em Abu Dabi. "É difícil explicar agora. Não poderia pedir por mais. Ter um lugar na F1 no ano que vem é a melhor sensação da vida", afirmou.

O jovem piloto ganhou elogios do mentor Fernando Alonso, piloto da Fórmula 1 pela Aston Martin. O espanhol, bicampeão mundial, foi um dos primeiros a ir celebrar com o brasileiro.

"A corrida foi mais calma do que eu esperava depois daquela largada. Mas foi incrível. Acho que ele fez história de novo", destacou Alonso. "Estreante e campeão na F-3, estreante e campeão na F-2... Acho que poucas histórias foram tão bonitas, de talento, superação, humildade. Estou muito feliz por ele e por ver o carinho do Brasil e da Sauber e de todo mundo. Só lhe desejo o melhor para o futuro."

O espanhol de 42 anos é um dos mentores do piloto paulista. Ele é dono da agência que gerencia a carreira de Bortoleto. E, ano a ano, vem acompanhando de perto a evolução do brasileiro.