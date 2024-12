Rússia: líderes de rebeldes sírios garantiram segurança em instalações militares no país

Os líderes rebeldes sírios garantiram a segurança das instalações militares russas no país, bem como dos edifícios diplomáticos, disseram fontes russas familiarizadas sobre a situação no domingo, 8.

A Rússia mantém um centro naval no porto mediterrâneo de Tartus e na base aérea de Khmeimim, no noroeste da Síria, desde que os militares de Moscou ajudaram o presidente Bashar al-Assad a recuperar a maior parte do país, depois de os protestos nacionais que eclodiram em 2011 ameaçarem o seu governo.

A queda do regime de Assad ameaça limitar a capacidade da Rússia de demarcar seu poder no Oriente Médio. A mídia estatal russa informou no domingo que Assad recebeu asilo na Rússia. Fonte: Dow Jones Newswires.