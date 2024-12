Defesa Civil de Santa Catarina emite alerta para chuvas fortes entre domingo e segunda-feira

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu aviso sobre a possibilidade da volta de chuvas fortes no Estado entre a tarde deste domingo (8) e a noite de segunda-feira (9). "Os volumes médios acumulados previstos permanecem elevados. Porém, se comparados aos já observados, tendem a ser menores", aponta nota. O alerta aponta para risco alto de alagamentos, enxurradas e deslizamentos na região catarinense que faz divisa com o Paraná. O restante do Estado tem risco moderado para ocorrências associadas ao grande volume de chuva. Nos últimos dias, Santa Catarina foi atingida por chuvas e ao menos 22 cidades registraram danos materiais. Até o momento, não há vítimas.