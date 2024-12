Cucurella abusa de falhas, mas Chelsea vira sobre o Tottenham e mantém vice-liderança do Inglês

Em um confronto movimentado, o Chelsea levou dois gols do Tottenham nos minutos iniciais, após escorregões de Cucurella, mas conseguiu a virada no segundo tempo por 4 a 3, neste domingo, no Tottenham Hotspur Stadium, e retomou a vice-liderança do Campeonato Inglês.

O resultado levou a equipe do técnico Enzo Maresca aos 31 pontos, com o quarto triunfo seguido na competição, quatro pontos atrás do Liverpool, que teve o clássico com o Everton adiado por causa das fortes chuvas nesta 15ª rodada. Já o Tottenham permanece com 20, no meio da tabela (11º).

Logo no início, o time da casa aproveitou duas falhas individuais do lateral esquerdo Marc Cucurella para abrir uma vantagem de 2 a 0 em apenas 11 minutos de partida. Aos 4 minutos, o defensor espanhol escorregou na intermediária do campo defensivo e perdeu a bola para Johnson, que avançou pela direita e cruzou no bico da pequena área para Solanke completar, de primeira, na saída do goleiro. Sete minutos depois, o camisa 3 voltou a escorregar próximo à área do Chelsea, Johnson recuperou a bola e ela chegou a Kulusevski, que invadiu a área e tocou no canto esquerdo de Robert Sánchez.

Somente após Cucurella trocar suas chuteiras o confronto se equilibrou. Aos 16 minutos, Sancho fez ótima jogada individual pela esquerda, carregou a bola até a meia-lua da grande área e finalizou no canto de Forster para diminuir para o Chelsea: 2 a 1. De volta ao jogo, os visitantes tiveram mais posse de bola e criaram oportunidades, mas também ofereceram espaços para o Tottenham fazer o terceiro.

Em uma partida elétrica e aberta, as duas equipes se revezavam no ataque. Aos 30 minutos, Forster se esticou para evitar o empate em chute de Palmer da entrada da área. No rebote, saiu com coragem aos pés de Pedro Neto para fechar o ângulo e impedir o tento do Chelsea.

Do outro lado do campo, o Tottenham também levava perigo. Sarr carimbou o travessão, aos 33 minutos, e, na sequência, o tiro de Solanke parou no goleiro Sánchez. Disposto a igualar o placar antes do intervalo, o time do técnico Enzo Maresca cresceu nos minutos finais, mas a falta de pontaria nos arremates manteve o placar inalterado.

O Chelsea voltou para o segundo tempo com ampla superioridade, determinando o ritmo da partida e pressionando o Tottenham no campo de defesa. Em menos de 11 minutos, Sancho, Nicolas Jackson, Enzo Fernández e Gusto arriscaram finalizações contra a meta de Forster, sem sucesso.

Aos 14 minutos, porém, Moisés Caicedo foi derrubado por Bissouma na área. Palmer cobrou a penalidade no canto direito de Forster, fora do alcance do goleiro, e igualou o placar.

Antes acuado, o Tottenham reagiu após sofrer o empate e adiantou suas linhas para pressionar os visitantes no campo de defesa. Aos 22 minutos, Son Heung-Min invadiu a área pela esquerda e mandou a bola a poucos centímetros da trave esquerda de Sánchez.

Justamente quando os comandados de Ange Postecoglou dominavam as ações, o Chelsea conseguiu a virada. Palmer avançou pelo flanco direito, passou por três marcadores, invadiu a área e tentou finalizar. A bola desviou no marcador e sobrou para Enzo Fernández, do outro lado da área, encher o pé no canto direito de Forster.

O gol abateu os jogadores do Tottenham, que pareciam perdidos em campo. Aos 38 minutos, Sarr cometeu pênalti infantil sobre Palmer, próximo à linha de fundo. Destaque do jogo, o próprio camisa 20 cobrou o pênalti com cavadinha, no meio do gol, para marcar o quarto gol do Chelsea.

Nos acréscimos, após muita pressão, Son aproveitou o cruzamento rasteiro de Maddison, da esquerda, para anotar para o time da casa, mas era tarde para o Tottenham buscar o empate.