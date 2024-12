Tom Jobim ganha musical, álbuns e show nos 30 anos de sua morte

Há 30 anos, no dia 8 de dezembro de 1994, morria Tom Jobim. Compositor de verdadeiros hinos que representaram o Brasil no exterior, Jobim recebe homenagens, com lançamento de dois discos, um musical e um show.

Arthur Nestrovski e Paula Morelenbaum, que gravaram uma série de videoaulas para a revista piauí sobre Tom Jobim, aproveitam a data para lançar o álbum Jobim canção.

O disco, que sai pela Biscoito Fino, reúne 10 músicas representativas da carreira do compositor. Entre as faixas, grandes sucessos como Eu não existo sem você, feita com Vinicius de Moraes; Pois é, composta em parceria com Chico Buarque, e a suíte Gabriela, que ganhou versão inédita para dois violões, tocados por Nestrovski e João Camarero.

Jobim canção traz ainda músicas pouco conhecidas, como Cala, meu amor, samba-canção que conta com letras de Vinicius de Morais, e a instrumental Nuvens douradas, composição de Jobim de 1972 entregue a Caetano, que deveria criar letra, mas nunca criou.

Outra novidade é a coletânea Minha alma canta, que chegou às plataformas de áudio no fim da semana passada. Na seleta, estão 14 músicas interpretadas por Tom Jobim que foram produzidas por Almir Chediak (1950-2003).

Entre as músicas de Minha alma canta, estão Três apitos e João ninguém, compostas por Noel Rosa; Samba do carioca, composição de Carlos Lyra e Vinicius de Moraes, e Choro bandido, de Edu Lobo e Chico Buarque, que interpreta a música ao lado de Tom.

Além das novidades fonográficas, Tom Jobim é homenageado com um musical em cartaz no Teatro Casa Grande, no Leblon, Rio de Janeiro. Com texto de Nelson Motta e Pedro Brício e direção de João Fonseca, Tom Jobim musical retrata a vida e o legado do compositor. A superprodução conta com 27 atores e 13 músicos e segue em cartaz até o próximo dia 14.

Ainda no Rio de Janeiro, acontece, neste domingo, às 20h, o show Um tom sobre Jobim, no Vivo Rio. No palco, Danilo Caymmi, que cantou com Tom quando integrou a Banda Nova, e a cantora americana Stacey Kent interpretam sucessos de Tom Jobim como Luiza, Gabriela, Por causa de você e Estrada do Sol.

Stacey descobriu Tom Jobim no fim da década de 1970, aos 14 anos. Ao longo da sua carreira, incluiu diversas músicas do brasileiro no seu repertório, incluindo Águas de março, que ela interpreta em francês. A música tem mais de 60 milhões de plays no Spotify.

O seu marido, o flautista e saxofonista Jim Tomlimson, também fará parte do show.

2027, o centenário de Tom Jobim

Em 2027, quando Jobim completaria 100 anos, o compositor deve ganhar outras homenagens. Ana Jobim, viúva de Tom, prepara uma fotobiografia sobre o compositor. O livro deverá reunir imagens clicadas por ela e por outros fotógrafos.

Ana prepara ainda, ao lado do maestro, compositor e cineasta Aluísio Didier a exposição Tom Jobim: discos solo, que vai ocupar o Jardim Botânico, um dos lugares preferidos de Tom no Rio. Na mostra, estarão informações e vídeos sobre 12 álbuns solo do homenageado.