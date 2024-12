Ex-ministro da Coreia do Sul é preso por tentativa de impor lei marcial, diz agência estatal

O Ministério Público da Coreia do Sul prendeu neste sábado - domingo no horário local - o ex-ministro da Defesa do país, Ki Yong-Hyun, pelo papel que ele teve na tentativa de imposição de uma lei marcial por parte do presidente Yoon Suk Yeol na última terça-feira (3), segundo a agência estatal de notícias Yonhap.

De acordo com a investigação, Kim teria sido responsável por sugerir ao presidente Yoon a declaração da lei marcial em meio a um impasse político cada vez maior com a Assembleia Nacional, atualmente controlada pela oposição. O presidente reverteu a ordem seis horas depois, após a Assembleia votar para encerrá-la, e, na quinta-feira, o ex-ministro pediu demissão do cargo.

A prisão ocorre horas após a tentativa de um impeachment contra Yoon falhar na Assembleia Nacional coreana diante de um boicote da oposição.