Presidente do PT diz que há preocupação com mudanças no BPC do pacote fiscal

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que "há preocupações" no partido em relação às mudanças nas regras de acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), propostas no pacote fiscal do Ministério da Fazenda. As declarações ocorreram neste sábado, 7, após uma reunião fechada do diretório nacional do PT, em Brasília (DF), onde a cúpula realizou a votação da nova resolução política da legenda.

Na ocasião, Gleisi disse que as medidas relacionadas ao BPC devem combater fraudes, em vez de retirar direitos constitucionais. Segundo ela, a bancada petista no Congresso Nacional deve se reunir para discutir sobre o tema nos próximos dias.

"Nós vamos começar a fazer o debate esta semana com a bancada, né? Mas há preocupações, sim, em relação, principalmente, ao BPC. Então, várias pessoas colocaram essa preocupação. É importante que as medidas em relação ao BPC sejam medidas para corrigir fraudes, desvios, mas não retirada de direitos previstos na Constituição", declarou.

Segundo ela, o partido deve incluir algum trecho sobre o BPC na resolução política, mas, no momento da entrevista a jornalistas, o diretório ainda debatia a questão. "Deve estar (no documento), nós vamos debater agora aí, nas emendas", declarou.