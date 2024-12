Quem são Abu Mohammed al-Golan e grupo Hayat Tahrir al-Sham, que tentam derrubar Assad na Síria

A milícia jihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) e seu líder, Mohammed al-Golan tentam há uma semana derrubar o regime de Bashar al-Assad, na Síria. O grupo foi responsável pela ofensiva rebelde iniciada em novembro que resultou na captura de cidades-chaves da Síria, em um dos mais violentos avanços nos 13 anos de guerra civil no país.

A troca de hostilidades entre o HTS e o regime de Assad começou a partir da formação do grupo em 2017, mas suas raízes remontam ao conflito entre o regime sírio e a frente al-Nusra, sua principal facção predecessora. A frente al-Nusra, afiliada à Al-Qaeda, surgiu em 2012 como uma das forças mais organizadas da oposição armada durante a guerra civil. Desde o início, o grupo se posicionou como um dos principais adversários do regime de Assad.

Quando o HTS foi fundado, incorporando a frente al-Nusra e outros grupos jihadistas menores, ele continuou a linha de hostilidade aberta contra Assad, principalmente na região de Idlib. Os Estados Unidos e a ONU há muito tempo designam a o HTS como uma organização terrorista.

O fundador da frente al-Nusra, Abu Mohammed al-Golani, é considerado o "rosto" do HTS e principal estrategista da milícia. Logo após assumir a liderança do grupo, Golani e seu grupo logo assumiram a responsabilidade por atentados mortais, prometeram atacar forças ocidentais, confiscaram propriedades de minorias religiosas e enviaram a polícia religiosa para impor vestimentas modestas às mulheres.

Rompimento com Al-Qaeda

Golani e HTS buscaram se refazer nos últimos anos, concentrando-se em promover o governo civil em seu território, bem como a ação militar, observou o pesquisador Aaron Zelin. Seu grupo rompeu laços com a Al-Qaeda em 2016. O rompimento, consolidado em 2017, foi uma tentativa do grupo sírio se reposicionar como uma força jihadista focada em objetivos dentro da Síria.

Foi essa ruptura que oficialmente culminou na criação do HTS. No entanto, a decisão gerou divisões internas e críticas de líderes como Ayman al-Zawahiri, que acusaram Al-Golani de abandonar os ideais globais do jihadismo em favor de interesses regionais. Dissidentes que rejeitaram a separação formaram grupos rivais, como o Hurras al-Din, que permanecem leais à Al-Qaeda.

Embora a ruptura tenha permitido ao HTS consolidar seu domínio sobre a província de Idlib e adotar uma abordagem mais pragmática no conflito, o grupo continua a enfrentar desafios de legitimidade.

Golani reprimiu alguns grupos extremistas em seu território e cada vez mais se retrata como um protetor de outras religiões. Isso inclui, no ano passado, permitir a primeira missa cristã na cidade de Idlib em anos.

Em 2018, a administração Trump reconheceu que não estava mais mirando diretamente em Golani, disse Zelin. Mas o HTS permitiu que alguns grupos armados procurados continuassem a operar em seu território, e atirou em forças especiais dos EUA pelo menos até 2022, disse ele.

A liderança de Jolani

Abu Mohamed al Jolani é o líder do grupo rebelde islâmico. Durante anos, o líder rebelde operou nas sombras. Mas agora ele está no centro das atenções, oferecendo entrevistas aos meios de comunicação internacionais e sendo visto na segunda cidade da Síria, Aleppo, depois de a ter arrancado completamente do governo pela primeira vez desde a guerra civil que eclodiu em 2011.

Ao longo dos anos também deixou de usar o habitual turbante jihadista e optou por roupas militares. Desde que rompeu relações com a Al Qaeda em 2016, Jolani tem tentado apresentar-se como um líder mais moderado. Mas ainda levanta suspeitas entre analistas e governos ocidentais, que classificam o HTS como uma organização terrorista.

De acordo com o portal de notícias Middle East Eye, Jolani começou a ser atraído pelos postulados jihadistas após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, quando começou a "assistir a sermões e discussões clandestinas nos subúrbios marginais de Damasco".

Após a invasão do Iraque pelos EUA, o agora líder rebelde deixou a Síria para participar nos combates. Aí juntou-se à Al Qaeda no Iraque, liderada por Abu Musab al Zarqawi, e passou cinco anos detido, o que o impediu de subir posições na organização jihadista.

Em março de 2011, quando eclodiu a revolta contra Assad, regressou a casa e fundou a Frente Al Nusra, o braço sírio da Al-Qaeda. Em 2013, recusou-se a jurar lealdade a Abu Bakr al-Baghdadi, que se tornaria o emir do grupo dos Estados Islâmicos, e favoreceu o líder da Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri.

Em janeiro de 2017, Jolani impôs uma fusão do HTS com grupos islâmicos rivais no noroeste da Síria e recuperou o controle sobre partes da província de Idlib que tinham escapado ao controle presidencial.

Nas áreas sob o seu controle, o HTS implantou um governo civil e estabeleceu uma espécie de estado na província de Idlib, ao mesmo tempo que esmagava os rebeldes rivais. Mas, no processo, enfrentou acusações de residentes e grupos de direitos humanos de abusos brutais contra dissidentes que a ONU classificou como crimes de guerra.

Conhecendo o medo e o ódio que o seu grupo desperta, Jolani dirigiu-se aos residentes de Aleppo, com uma significativa minoria cristã, para lhes assegurar que não sofreriam danos sob o novo regime./Com AP e AFP.