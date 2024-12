Partida entre Liverpool, líder do Campeonato Inglês, e Everton é adiada devido ao mau tempo

O jogo do Liverpool, líder disparado do Inglês, com o Everton marcado para a manhã deste sábado pela 15ª rodada do campeonato foi adiado devido ao impacto da tempestade Darragh. Ventos de até 110 km/h e condições climáticas severas resultaram em interrupções de viagens e apresentaram um risco à segurança.

"Após uma reunião do grupo consultivo de segurança no Goodison Park, com a presença de autoridades de ambos os clubes, bem como representantes da polícia de Merseyside e do conselho municipal de Liverpool esta manhã, foi decidido que, devido ao risco à segurança na área local devido a fortes rajadas de vento e um alerta de vento severo que permanece em vigor até as 6h de domingo, o jogo de hoje deve ser adiado por questões de segurança", afirmou declaração conjunta dos times.

O Everton ainda acrescentou pedidos desculpas e agradecimento aos torcedores pela compreensão. "Todos os ingressos comprados para o jogo original permanecerão válidos para a data remarcada", acrescenta. O Liverpool também declarou que não havia alternativa a não ser adiar a 245ª edição do clássico, que deveria ser o último jogo entre os clubes disputado no Goodison Park.

O adiamento pode complicar a vida do líder do Campeonato Inglês. Se o Liverpool vencer o Southampton pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa no dia 18 de dezembro, o time comandado pelo técnico Arne Slot terá um jogo no meio da semana até meados de fevereiro, com exceção da semana de Ano Novo.

Jogos de divisões inferiores da Inglaterra também foram adiados devido ao mau tempo.