David Sacks, czar de IA e cripto do governo Trump, deve se aliar a Musk em favor do setor

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, nomeou o investidor do Vale do Silício David Sacks, próximo a Elon Musk, como chefe da política de inteligência artificial (IA) e criptomoeda da Casa Branca, sinalizando a crescente influência de líderes e leais da tecnologia no novo governo.

Sacks, um investidor arrojado de longa data que trabalhou com Musk no PayPal há mais de duas décadas, atuará como "Czar de IA e cripto", disse Trump, na rede Truth Social. "Nessa importante função, David direcionará a política da administração em inteligência artificial e criptomoeda, duas áreas críticas para o futuro da competitividade americana", publicou.

Sacks foi um dos primeiros apoiadores de Trump no Vale do Silício, uma região que normalmente tem tendência democrata, além de ser um grande investidor das chamadas big techs, como Facebook e Slack. O setor de tecnologia vem pressionando por políticas federais mais amigáveis em relação à IA e fez um lobby bem-sucedido para anular um projeto de lei de IA da Califórnia que, segundo os líderes do setor, acabaria com a inovação.

A nomeação ilustra ainda mais a crescente influência de Musk e de pessoas de seu círculo no novo governo Trump e faz parte da estratégia mais ampla do futuro presidente para preencher cargos importantes com candidatos pró-cripto.

A equipe de transição do republicano não informou se Sacks será um funcionário do governo ou um funcionário temporário, que não estaria sujeito às mesmas regras de ética e divulgação.

*Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press