Bruno Fratus, judoca Rafael Silva e Ágatha, do vôlei de praia, anunciam aposentadoria

Três medalhistas olímpicos brasileiros estão encerrando o seu ciclo no mundo dos esportes. O nadador Bruno Fratus, o judoca Rafael Silva, o Baby, e Ágatha, do vôlei de praia, vão anunciar a aposentadoria das competições. A coletiva que vai marcar a despedida dos três atletas vai ser realizada em um hotel, no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira.

Um dos maiores nomes da natação do Brasil, Bruno Fratus encerra sua trajetória aos 35 anos. O seu melhor momento aconteceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021. Naquela edição da competição, ele ganhou a medalha de bronze nos 50m livre. Prejudicado por seguidas contusões, o nadador não integrou a delegação brasileira em Paris-2024.

Aos 37 anos, Rafael Silva, o Baby, é outro medalhista brasileiro que se despede. Ele disputou a sua quarta Olimpíada em Paris e foi eliminado na estreia pelo atleta do Azerbaijão Ushangi Kokauri. Além das duas medalhas de bronze conquistadas em Londres-2012 e Rio-2016, o judoca fez parte do time brasileiro que conquistou o bronze na prova por equipes mistas em Paris.

Completando a lista de medalhistas nacionais que estão encerrando sua fase de atleta, Ágatha também está dando adeus. Medalha de prata ao lado de Bárbara Seixas no Rio-2016, ela esteve presente também em Tóquio, realizados em 2021. Em entrevista recente, a atleta de 41 disse que agora pretende dedicar mais tempo ao lado da filha Kahena.