Brasil e Angola assinam acordos de transferência de tecnologia e reforço de relação bilateral

Os governos brasileiro e angolano assinaram nesta sexta-feira, 6, dois instrumentos bilaterais durante o Fórum Empresarial Agro Brasil-Angola, realizado em Luanda. Segundo nota do Ministério da Agricultura do Brasil, o ministro Carlos Fávaro e o ministro da Agricultura e Florestas de Angola, Issac dos Anjos, firmaram a carta de intenções para promoção do comércio e dos investimentos agropecuários e a "Troca de Notas" para atualização do memorando de entendimento de cooperação entre as pastas.

O primeiro documento visa o fortalecimento das relações bilaterais no setor agropecuário e agroindustrial, estabelecendo "um marco para identificação, elaboração e estruturação de projetos estratégicos no setor agropecuário", cita a pasta brasileira.

A carta também prevê ações conjuntas entre os países para desenvolver uma carteira de projetos, promovendo, assim, o comércio e os investimentos no setor. "Este esforço coordenado busca estimular o desenvolvimento sustentável e a integração das cadeias produtivas de ambos os países", complementa.

Já a Troca de Notas atualiza o documento assinado durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país africano, incluindo formalmente a Embrapa, do Instituto de Investigação Agronômica e do Instituto de Investigação Veterinária de Angola nas atividades de cooperação entre os dois países.

Sob esse aspecto, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, explicou que a inclusão formal da Embrapa possibilitará a transferência de tecnologias voltadas à agricultura tropical entre os dois países.