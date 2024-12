Gracyanne Barbosa revela que pagou casa com Belo e cantor passou para o nome de outra pessoa

O casamento da modelo Gracyanne Barbosa com o cantor Belo acabou em abril deste ano, mas a separação ainda rende novidades e descobertas para o público. A influenciadora fitness foi ao podcast Podshape, programa apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, e revelou o motivo que originou o divórcio entre o casal.

Segundo ela, Belo mentiu e passou uma casa, que havia sido comprada pelos dois, para o nome de outra pessoa. Gracyanne não revelou o nome da pessoa, mas se mostrou muito machucada com a ação do seu ex-marido. "A gota dágua foi que eu sempre trabalhei para ter uma casa", afirmou a modelo, que também revelou que chegou a dormir na rua em sua juventude.

O artista foi procurado pelo Estadão, mas não se manifestou sobre as acusações. O espaço está aberto para o posicionamento de Belo.

"A minha vida foi pautada em: vou ter uma casa própria. Não interessa se vai ser grande ou pequena, porque eu nunca mais vou passar por isso". A entrevista foi ao ar na quinta-feira, 5, e alguns trechos da conversa foram publicados pela revista Quem.

Ainda no papo, Gracyanne reafirmou que o sonho da casa própria sempre foi seu objetivo de vida. "Eu nunca fui aquela pessoa que diz: vou no shopping e vou comprar tudo. Nunca. Eu nem consigo. Hoje em dia, eu tenho possibilidade. Eu posso fazer as coisas e não consigo, porque eu me sinto culpada de gastar o meu próprio dinheiro".

As mentiras, conforme revelou a ex-mulher de Belo, eram constantes no casamento. No documentário Belo: Perto Demais da Luz, o cantor é descrito por sua antiga companheira como alguém que não é confiável. "É muito difícil você olhar a pessoa no olho e saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir", afirmou a modelo, que revelou que seu ex-marido mente de forma compulsória sobre "assuntos insignificantes."

"Foi um casamento incrível, mas ele mentiu para mim a vida inteira. Ele precisa cuidar da cabeça", afirmou no documentário. "Fui me afastando, ele foi se afastando. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou."