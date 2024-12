Taxas de juros sobem com dólar em meio a risco fiscal e yields de T-Notes antes de payroll

Os juros futuros sobem na manhã desta sexta-feira, 6, em toda a curva, diante das preocupações com o cenário fiscal e antes do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, que deve vir mais forte, podendo esfriar o saldo total de cortes dos juros no país. O movimento está alinhado ao dólar e aos rendimentos das T-Notes.

Às 9h31, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 11,811%, de 11,809%, e o para janeiro de 2026 subia para 14,265%, de 14,194% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2027 avançava para 14,525%, de 14,435% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 subia para 14,225%, de 14,126%.

O retorno da T-note de 2 anos subia a 4,162% (de 4,139%), da T-note de 10 anos avançava a 4,180% (de 4,173%).