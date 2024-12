Fluminense bate Cuiabá, mas continua na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

O Fluminense continua sob o rebaixamento triunfando no Maracanã. Nesta quinta-feira, no fechamento da 37ª e penúltima rodada da competição nacional, o time carioca recebeu o Cuiabá e venceu o rival por 1 a 0, se mantendo fora da zona De descenso.

Com o resultado, o time carioca foi a 43 pontos e subiu para a 15ª colocação da tabela de classificação, mas com a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, ainda não se garantiu na elite do futebol brasileiro na próxima temporada. A vantagem para o time paulista é de dois pontos.

Para não cair, a equipe tricolor precisa vencer o Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo. Em caso de empate, tem de torcer por tropeços de Athletico-PR e Red Bull Bragantino. O cenário em caso de derrota, é o mesmo. Ao final do jogo, apesar da vitória, a torcida vaiou o técnico Mano Menezes.

Além da vitória, o Fluminense ainda manteve um tabu. O Cuiabá nunca venceu um jogo no Maracanã na história do Campeonato Brasileiro. Foram sete jogos, com dois empates e agora cinco derrotas.

O Cuiabá entrou em campo na lanterna, com 30 pontos. Precisando vencer para se livrar da degola, o Fluminense se lançou ao ataque desde o apito inicial. Logo no primeiro minuto, Cano teve a chance de abrir o placar, mas mandou para fora. Após um longo período sem chegar com objetividade, o time carioca teve a faca e o queijo na mão para sair na frente no duelo aos 23. Cano cruzou na área e Serna escorou de cabeça para Lima, que disputou com Walter na área e ficou sentindo o rosto.

Depois da análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Porém, na cobrança, Arias parou no paredão no goleiro Walter. Na volta para o segundo tempo, ele salvou o Cuiabá mais uma vez aos quatro, quando Keno cruzou e Serna mandou de primeira, para um milagre do goleiro.

Entretanto, quando o caos parecia ser instaurado, Keno arriscou de longe, Walter defendeu, mas no rebote, Serna não desperdiçou e abriu o placar. Keno teve a chance de ampliar a vantagem aos 34, quando recebeu de Arias e mandou uma bomba da entrada da área, mas mandou no travessão. Nos minutos finais, o Cuiabá esboçou uma pressão, mas não conseguiu chegar ao gol e o duelo acabou com vitória carioca.

As equipes encerram suas participações no Brasileirão 2024 no domingo, simultaneamente às 16h. O Fluminense vai até o Allianz Parque para encarar o Palmeiras, enquanto o Cuiabá recebe o Vasco, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 CUIABÁ

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Gabriel Fuentes (Guga); Lima, Martinelli (Keno), Bernal e Arias (Isaque); Serna (Renato Augusto) e Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral (Railan), Lucas Mineiro e Denilson (Dudu); Clayson, Isidro Pitta (Jadson) e Eliel (Derik Lacerda). Técnico: Bernardo Franco.

GOL - Serna, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Bernal, Keno e Serna (Fluminense); Walter, Alan Empereur, Ramon e Eliel (Cuiabá)

RENDA - R$ 1.332.692,00.

PÚBLICO - 59.730 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).