Vincent Martella, o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, participou nesta quinta-feira, dia 5, de um painel na CCXP24, que está rolando em São Paulo. No final do bate-papo com os fãs, o artista, que é conhecido por amar o Brasil, ganhou um CPF e até um pano de prato. Ele já é muito brasileiro, não é?

- Agora sou brasileiro, disparou ele.

Vale lembrar que Vincent é apenas um dos nomes internacionais que deve passar no evento, que vai até o domingo, dia 8.