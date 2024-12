Rebaixado, Atlético-GO vence o Fortaleza e deixa a lanterna do Brasileirão para o Cuiabá

Em confronto bastante movimentado, o Atlético-GO venceu o Fortaleza nesta quarta-feira, por 3 a 1, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 37 ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense saiu na frente, desperdiçou pênalti e depois sofreu a virada.

Com a vitória, o Atlético-GO deixou a lanterna e agora é o penúltimo colocado, com 30 pontos. Mesma pontuação que o Cuiabá, mas em vantagem por ter mais vitórias: 7 a 6. Enquanto o Fortaleza segue na quinta colocação, com 65 pontos - já classificado à Libertadores de 2025.

Fora de casa, o Fortaleza começou a partida em ritmo forte e abriu o placar logo aos dez minutos, em cabeceio do zagueiro Cardona. Animado, o time cearense poderia ter ampliado aos 14, quando o árbitro assinalou pênalti em toque de mão de Alix Vinicius na área. Contudo, Lucero cobrou mal e o goleiro Ronaldo defendeu.

Aos poucos o Atlético-GO equilibrou as ações em campo e encontrou o empate aos 20 minutos. Alejo Cruz ajeitou de cabeça dentro da área e o centroavante Derek encheu o pé para estufar as redes. Os dois times criaram chances, mas não fizeram mais gols antes do intervalo.

No segundo tempo, o Atlético-GO assustou cedo. Aos dez minutos, Derek puxou contra-ataque, carregou a marcação e finalizou cruzado. A bola passou muito perto da trave do goleiro João Ricardo. O mesmo Derek perdeu chance cara a cara aos 14, mas se enrolou com a bola.

O Fortaleza, abaixo do primeiro tempo, sofreu com as investidas e sofreu a virada. Aos 33 minutos, Alejo Cruz fez jogada individual, passou pela marcação e cruzou para Janderson apenas completar para o fundo das redes. Janderson estava há apenas seis minutos em campo.

A virada desestabilizou ainda mais o Fortaleza, que pouco tempo depois, aos 39, sofreu o terceiro gol. Alejo Cruz chutou da entrada da área, a bola tocou na trave e parou dentro do gol, dando números finais ao confronto.

Pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO visitará o Bahia no domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já o Fortaleza, no mesmo dia e horário, receberá o Internacional, no Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 X 1 FORTALEZA

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão (Maguinho), Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Roni (Gonzalo Freitas), Baralhas (Janderson), Rhaldney, Shaylon e Alejo Cruz (Lacava); Derek (Hurtado). Técnico: Anderson Gomes.

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona (Felipe Jonatan) e Mancuso; Mantheus Rosseto, Hércules e Emmanuel Martínez (Pochettino); Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Moisés (Breno Lopes). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS - Cardona, aos 11; e Derek, aos 20 minutos do primeiro tempo. Janderson, aos 33; e Alejo Cruz, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alix Vinicius, Roni, Baralhas e Hurtado (Atlético-GO); Cardona e Yago Pikachu (Fortaleza).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).