Nunes anuncia nova procuradora-geral e oficializa 1ª nomeação para seu 2º mandato

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta terça-feira, 3, que escolheu a procuradora Luciana Nardi para ser procuradora-geral do Município no restante deste ano e ao longo do seu segundo mandato à frente da Prefeitura. Nardi, que atua no órgão há 20 anos, ocupará o lugar de Marina Magro, antiga ocupante do cargo morta aos 51 anos no início de novembro.

É a primeira nomeação de Nunes para o segundo mandato. O prefeito, contudo, já anunciou que seu vice a partir do ano que vem, o coronel Mello Araújo (PL), será secretário de Projetos Estratégicos - ao contrário de Nardi, a nomeação dele ainda não foi oficializada.

"Minha primeira nomeação da equipe do novo mandato é a Dra. Luciana Nardi como procuradora-geral do Município. Com 20 anos de experiência na Procuradoria do Município, Luciana agora assume a responsabilidade pela condução jurídica da administração municipal, trazendo todo o seu conhecimento e compromisso com o serviço público", escreveu Nunes nas redes sociais.

Nardi é formada em Direito e tem mestrado em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Na Prefeitura, ela foi procuradora-geral adjunta, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Município e chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Governo e da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.

Nunes e um grupo de secretários escolhido por ele tem se reunido nos últimos com líderes de partidos que apoiaram sua reeleição para definir qual será o espaço de cada legenda no segundo mandato. As conversas devem se intensificar na próxima semana.