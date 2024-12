Com o filho internado, Eliezer agradece rede de apoio criada por babás, vizinhos e sogra

Eliezer usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 4, para agradecer a rede de apoio criada por vizinhos, babás e sogra. Ravi, filho recém-nascido do influenciador com Viih Tube, está internado desde o último dia 27. Os dois também são pais de Lua, de um ano.

Nos stories do Instagram, ele mostrou um registro de uma ligação de vídeo com a filha mais velha enquanto estava no hospital com o caçula. "No meio de toda essa tempestade o que tem segurado eu e a Viih é ver a nossa pequena bem e feliz. A gente liga de vídeo para ela e ela pede para ver o irmão. Isso enche nosso coração de amor", escreveu.

Em seguida, ele contou que seus vizinhos passaram a "criar eventos" dentro de suas casas para que a pequena não sentisse tanto a ausência dos pais enquanto eles estão no hospital. "Obrigado, vizinhos, sem palavras para agradecer."

O influenciador digital também agradeceu as babás de Lua, afirmando que elas fazem de tudo para ver a criança feliz e sorrindo.

Eliezer ainda revelou que a avó de Viih Tube sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) no último sábado, 30. "Viviane mãe de Viih Tube teve que voltar para Sorocaba para cuidar da mãe, mas ela sempre se divide em 10 Vivianes para estar com a gente. Eu tenho a melhor sogra do mundo, gente! Obrigada por tudo o que você faz pela gente", finalizou.

Atualmente, Ravi está na UTI para tratar uma doença rara. A família passou por dificuldades de saúde nas últimas semanas. Eliezer passou por uma cirurgia no coração antes do nascimento de Ravi. Já Viih Tube chegou a ser internada na UTI do hospital nos dias seguintes ao nascimento do filho do casal.