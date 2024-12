Arroz: Conab realiza leilões para compra de sementes destinadas a produtores no RS

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza na sexta-feira, 6),três leilões eletrônicos para a compra de 75.000 kg de sementes de arroz, com o objetivo de atender cooperativas e assentamentos no estado do Rio Grande do Sul. Em nota, a estatal explica que a compra atende à demanda específica de sementes de arroz da safra 2024/2025, considerando o perfil dos produtores rurais de pequeno e médio porte. Os recursos para os leilões são do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

A primeira operação do leilão eletrônico prevê a aquisição de 15.000 kg de sementes de arroz EPAGRI 108, safra 2024/2025, que serão entregues no Assentamento Capela, em Nova Santa Rita/RS. A cooperativa responsável pela recepção das sementes será a Cooperativa Agropecuária de Nova Santa Rita (Coopan).

A segunda operação contempla a compra de 30.000 kg de sementes de arroz BRS A705, também safra 2024/2025. Este lote será destinado ao Assentamento Integração Gaúcha, localizado em Eldorado do Sul/RS, e a recebedora será a Associação Dezenove de Setembro.

A terceira operação trata da aquisição de 30.000 kg de sementes de arroz BRS Pampeira, safra 2024/2025, divididas em dois lotes de 15.000 kg cada. O primeiro lote será entregue no Assentamento Capela, em Nova Santa Rita, com a Coopan como recebedora, enquanto o segundo lote será destinado ao Assentamento Filhos de Sepe, em Viamão/RS, com a Associação dos Moradores Filhos de Sepé (Aafise) como recebedora.