Homem agredido em estação de trem morreu por asfixia, aponta laudo do IML; agente é preso

A Polícia Civil investiga a morte de um homem agredido por seguranças da concessionária ViaMobilidade na estação de trem da Linha 8-Diamante, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O rapaz, identificado como Jadson Vitor de Sousa Pires, de 30 anos, foi imobilizado com violência e arrastado pelas pernas após tentar pular a catraca. Ele desmaiou e os agressores tentaram reanimá-lo.

Inicialmente o caso foi registrado como morte súbita acidental, mas um laudo do Instituto Médico Legal (IML) indicou morte por asfixia. A polícia, que já passou a apurar a hipótese de homicídio, começou a ouvir os envolvidos nesta quarta-feira, 4, e um deles foi preso temporariamente. A ViaMobilidade informou que afastou os agentes e abriu sindicância (leia mais abaixo).

O episódio aconteceu no dia 11 de novembro, mas veio à tona apenas nesta terça-feira, 3. Imagens do circuito interno da estação mostram quando um homem circula, aparentemente desorientado, próximo às catracas da estação de trens metropolitanos. Ele tenta pular e, depois, passar por baixo da catraca.

Os agentes o agarram e um deles dá uma rasteira no rapaz. Em seguida, outro homem aparece desferindo um chute na vítima. Após as agressões, ele é arrastado pelas pernas. Um dos agentes pressiona o peito da vítima com o joelho para imobilizá-la. Outra imagem mostra o homem aparentemente desmaiado e os agentes tentando reanimá-lo com massagem cardíaca.

Passageiros que estavam no terminal chegaram a gritar para os seguranças pararem com as agressões, já que o rapaz não representaria perigo. Segundo as testemunhas, Jadson chegou a dizer aos agentes que tinha uma filha de 3 anos e não queria morrer.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Saque do Fundo de Garantia

O rapaz morava no bairro Parque Viana, em Barueri. A viúva de Jadson, Renata Santos de Sousa, contou à TV Globo que, no dia em que foi morto, o marido tinha saído de casa para ir a Carapicuíba providenciar o saque do Fundo de Garantia e do seguro-desemprego.

Ele tinha sido demitido do trabalho recentemente e estava um pouco abalado, segundo ela. Jadson ligou para a mulher contando que teve a moto roubada e ficou sem dinheiro. Ela acredita que isso o levou a tentar pular a catraca.

O corpo de Jadson foi sepultado no último dia 13, no Cemitério Municipal de Barueri. No sepultamento, amigos e parentes pediram justiça.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso está em investigação pelo 1º Distrito Policial de Carapicuíba. As imagens dos fatos estão sendo analisadas. Quatro agentes foram identificados, e um deles, de 37 anos, foi preso temporariamente. Os outros três prestaram depoimento nesta quarta-feira e continuam sendo investigados.

Ainda segundo a SSP, a autoridade policial recebeu o laudo do IML que constatou que a vítima morreu por asfixia mecânica (impedimento parcial ou total da respiração). O documento foi anexado ao inquérito.

"A natureza inicial da ocorrência poderá ser alterada diante de novas evidências, sem qualquer prejuízo ao inquérito", disse a pasta. A Polícia Civil de Carapicuíba informou que já trabalha com a hipótese de homicídio.

Curso de reciclagem para agentes

A ViaMobilidade disse em nota que lamenta o falecimento de Jadson Pires e expressa suas condolências aos amigos e à família, com quem já fez contato e se colocou à disposição para prestar apoio. A companhia informa que repudia qualquer forma de violência e que o comportamento dos profissionais que atuaram na contenção de Jadson Pires não corresponde aos seus valores, treinamento e padrão dos seus procedimentos de segurança e atendimento.

Conforme a concessionária, o homem de camiseta preta que aparece nas imagens é agente da Guarda Civil que estava em uma atuação à paisana, sem qualquer relação com a operação da concessionária. Após a ocorrência, um boletim de ocorrência foi registrado, uma sindicância interna foi instaurada e os agentes envolvidos foram afastados de suas funções. Todas as imagens disponíveis foram cedidas à polícia.

A concessionária reforça que investe continuamente na formação de seus colaboradores para o relacionamento com o público e a segurança de seus clientes. Diante dos recentes acontecimentos, deu início a um processo de reciclagem de 100% do seu quadro de agentes e reforçará a capacitação voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade ou sob o efeito de substâncias entorpecentes.

Além disso, aumentou o rigor das medidas disciplinares e instaurou a obrigatoriedade de justificativa formal sempre que houver a necessidade de uso da força no exercício das atividades.

A prefeitura de Carapicuíba informou que o guarda civil citado pela ViaMobilidade já foi identificado e não presta serviços para a administração municipal, nem tem qualquer tipo de ligação com a prefeitura local.