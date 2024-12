Estoques de petróleo nos EUA caem 5,073 milhões de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram queda de 5,073 milhões de barris, a 423,375 milhões de barris na semana encerrada em 29 de novembro, informou nesta quarta-feira, 4, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda menor, de 1,2 milhão barris.

Os estoques de gasolina tiveram alta de 2,362 milhões de barris, a 214,603 milhões de barris, enquanto a projeção era de alta de 200 mil barris. Já os de destilados subiram 3,383 milhões barris, a 118,1 milhões barris, quando a previsão era recuo de 100 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 90,5% na semana anterior para 93,3%, acima da expectativa de alta para 90,9%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 50 mil barris, a 24,192 milhões de barris. Já a produção média diária dos EUA subiu a 13,513 milhões barris no período, ante 13,493 milhões barris no levantamento anterior. Fonte: Dow Jones Newswires