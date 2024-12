Morre Marlos Nobre, maestro e um dos mais brilhantes compositores brasileiros

O maestro Marlos Nobre, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos, morreu na segunda-feira, 2, aos 85 anos. A informação foi confirmada por sua esposa, Maria Luiza Nobre, mas a causa da morte não foi divulgada.

O músico ficou conhecido por mesclar música clássica com elementos da música popular brasileira. Ele, que começou a estudar teoria musical quando criança no Conservatório Pernambucano de Música, se tornou o primeiro brasileiro a reger a Royal Philarmonic Orchestra de Londres, em 1990.

Formado em piano e teoria musical, Nobre compôs cerca de 250 peças ao longo de sua carreira. Ele também estudou e trabalhou com nomes importantes do mundo da música como H.-J. Koellreutter, Camargo Guarnieri, Alexandre Goehr, Günther Schüller e Leonard Bernstein.

Ao longo de sua trajetória, conquistou importantes distinções como a Bolsa Guggenheim, o Prêmio Tomás Luís de Victoria da SGAE e a Ordem do Mérito Cultural do Brasil. Ele também ocupava a cadeira nº 1 da Academia Brasileira de Música.

Nobre atuou como diretor musical da Rádio MEC e do Instituto Nacional de Música da Fundação Nacional de Arte do Brasil, além de ter sido presidente do International Music Council of Unesco em Paris entre 1985 e 1987.