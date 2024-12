Faustão reaparece nas redes sociais depois de um ano e meio para prestar homenagem a Boni

Após um ano e meio longe das redes sociais, Faustão retornou ao Instagram para homenagear um amigo de longa data: Boni, ex-diretor da Rede Globo. Em um vídeo gravado por seu filho, João Silva, o apresentador celebrou o legado do antigo mandachuva da emissora e o parabenizou por seu aniversário de 89 anos.

"Um cara que, durante a vida inteira, todo mundo sempre lembrou como gênio da publicidade, do rádio, da televisão", elogiou Faustão. "O homem que foi o divisor de águas na televisão, mas que, dentro dessa caminhada, sempre teve espaço para ajudar as pessoas."

O apresentador, que comandou um dos programas de maior audiência da TV Globo ao longo de décadas, relembrou como Boni era alguém que sempre "resolvia os problemas de todos, especialmente os mais necessitados".

Faustão ainda classificou o amigo como alguém de "outra categoria", dizendo que, mesmo conhecendo ele há mais de 45 anos, ainda é surpreendido com a bondade do colega. "Para quem convive com ele, o ser humano Boni é infinitamente melhor do que o profissional que revolucionou a publicidade, o rádio e a televisão."

O vídeo, publicado no perfil de Boni, faz parte de uma série de publicações em homenagem ao aniversário do ex-diretor. Nomes como Roberto Carlos, Regina Casé, Lima Duarte, Gilberto Gil, entre outros, parabenizaram o empresário com postagens relembrando histórias e celebrando o legado do publicitário.