OCDE mantém previsão de alta do PIB global em 2024, mas eleva para 2025, de 3,2% a 3,3%

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) manteve sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2024, em 3,2%, segundo relatório de perspectiva econômica trimestral, divulgado nesta quarta-feira (4). Para 2025, a OCDE ajustou para cima sua expectativa para a expansão da economia mundial, de 3,2% para 3,3%.

O relatório avalia que os efeitos atrasados do aperto monetário nas principais economias continua a moderar e que maior flexibilização das taxas de juros é esperada, conforme a inflação segue em trajetória de queda para a meta. Este cenário deve apoiar gastos sensíveis a juros nos próximos dois anos, principalmente o investimento privado, e impulsionar o consumo doméstico.

No caso dos EUA, a OCDE prevê que a maior economia do mundo crescerá 2,8% este ano e 2,4% no próximo, em uma desaceleração gradual da atividade econômica conforme a participação do mercado de trabalho desacelera e o consumo privado modere. No relatório anterior, publicado em setembro, as projeções eram mais modestas, de 2,6% e 1,6%, respectivamente. Para 2026, a organização prevê crescimento de 2,1%.

"Maior relaxamento monetário pelo Federal Reserve (Fed) deve apoiar investimentos nos EUA, mas o impacto será contrabalançado pela necessidade da população de refinanciar em juros mais elevados do que quando emprestaram crédito anteriormente", pondera a OCDE, que projeta queda da inflação e dos juros americanos nos próximos dois anos.

A OCDE também está mais otimista em relação à zona do euro neste ano, que deverá crescer 0,8% em 2024, ante estimativa anterior de 0,7%. A organização manteve projeção de aceleração modesta para 2025, em 1,3%, e prevê crescimento de 1,5% em 2026.

Contudo, as previsões da OCDE para a Alemanha, maior economia do bloco, são mais sombrias. A organização cortou as projeções de crescimento para os próximos dois anos, prevendo estabilidade do PIB em 2024 e aceleração modesta a 0,7% em 2025, ante projeções anteriores de 0,1% e 1,0%, respectivamente. Para 2026, o relatório prevê crescimento de 1,2%.

Quanto à China, a projeção de crescimento da OCDE para este ano permanece em 4,9%, mas elevada para o próximo ano. Agora, a organização vê crescimento de 4,7% em 2025 na segunda maior economia do mundo, ante projeção anterior de 4,5%. Para 2026, a previsão é de desaceleração a 4,4%.

O relatório avalia que o setor imobiliário da China continuará em desaceleração, mas investimentos em infraestrutura e indústria crescem em ritmo estável. "O aumento de restrições do comércio global podem pesar sobre a atividade industrial chinesa, mas medidas recentes de estímulos podem impulsionar a confiança e o consumo mais do que o esperado", pondera a OCDE.