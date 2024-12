Zubeldía pode escalar São Paulo alternativo para observar reservas contra Juventude

Com a vaga direta para a fase de grupos consolidada graças à conquista da Copa Libertadores pelo Botafogo no fim de semana, o São Paulo pode usar a partida com o Juventude, nesta quarta-feira, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, como um teste para alguns atletas com menos minutagem.

O técnico Luis Zubeldía encerrou nesta terça-feira a preparação da equipe para o duelo com os gaúchos e abriu a possibilidade de rodar o elenco. Na atividade realizada no CT da Barra Funda, ele orientou um trabalho técnico.

Ainda se recuperando de dores na coxa esquerda, Calleri mais uma vez recebeu uma atenção especial. Ele participou de parte da movimentação com o restante do elenco, mas também fez trabalhos específicos separadamente.

Uma das novidades na escalação deve surgir na lateral-esquerda. Patryck pode ganhar uma chance já que Jamal Lewis e Wellington continuam entregues ao departamento médico. Na frente, o jovem William Gomes pode ser uma alternativa ao trio ofensivo com Lucas, André Silva e Ferreira.

O treinador estuda ainda estuda dar uma chance aos atletas da base no decorrer do duelo no MorumBis. Com 59 pontos, a equipe paulista ocupa a sexta colocação no Brasileiro. Já o Juventude entra pressionado pelo risco de rebaixamento. No 15º posto, o time gaúcho soma 42 pontos.