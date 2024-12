Santos acerta a contratação de Guilherme Sousa como o novo gerente de futebol

Enquanto não define o nome do novo treinador para a temporada 2025, a diretoria do Santos continua trabalhando. Nesta terça-feira, o clube anunciou a contratação de Guilherme Souza como gerente de futebol.

A oficialização foi divulgada no site oficial do clube. A chegada do profissional visa completar as funções do organograma do Departamento de Futebol e ele chega para "trabalhar diretamente no Centro de Treinamento Rei Pelé."

Sousa carrega em seu currículo passagens por clubes como Atlético-MG, Coritiba, além de ter experiência na CBF, tanto nas categorias de base como no futebol profissional. Ele integrou ainda o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

"Cresci admirando o clube, seus jogadores e sua história. Aqui não só surgiu o Rei do futebol como, sem dúvida, é o maior celeiro de craques do mundo. Certamente terão o meu melhor para honrar essa camisa", disse Souza ao site do Santos.

A expectativa agora no clube fica em cima da definição de um novo nome para substituir o técnico Fábio Carille, que teve o contrato rescindido após a conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Luis Castro, ex-Botafogo, continua sendo o mais cotado para o cargo.