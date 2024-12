Rebeca Andrade é eleita uma das 100 mulheres mais influentes de 2024

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade apareceu na lista das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo em 2024, divulgada pela rede britânica BBC. Rebeca é uma das oito esportistas que aparecem na lista, divulgada nesta terça-feira.

Na Olimpíada de Paris-2024, a ginasta conquistou quatro medalhas, se tornando a recordista do Brasil, com seis no total. A BBC ressaltou o ouro conquistado por Rebeca no solo, vencendo a americana Simone Biles, considerada uma lenda do esporte.

"Ela ganhou o ouro no solo em Paris-2024, derrotando a ginasta mais condecorada do mundo, Simone Biles. Durante a cerimônia de premiação, Biles e sua companheira ginasta norte-americana Jordan Chiles se curvaram para a brasileira, um gesto que viralizou e se tornou um emblema da Olimpíada deste ano", escreveu a rede britânica, relembrando a icônica foto protagonizada por Rebeca, Biles e Chiles no pódio.

A BBC também destacou os nove pódios de Rebeca em Mundiais e a trajetória pessoal da ginasta, ressaltando sua resiliência para vencer as lesões e sua preocupação com a saúde mental. "Vinda de uma família de oito filhos, até os 10 anos de idade Andrade caminhava para as sessões de treino desde sua favela nos arredores de São Paulo, enquanto sua mãe, solteira, limpava casas para pagar seu treinamento. Sua ascensão a fez superar muitos ferimentos graves, e ela falou abertamente sobre cuidar da saúde mental", completou a BBC na descrição da ginasta.

A lista também tem a americana Allyson Felix, 11 vezes medalhista olímpica, a queniana naturalizada romena Joan Chelimo Melly, do atletismo; a indiana Vinesh Phogat, do wrestling; a americana Tracy Otto, do tiro com arco paralímpico; a afegã Zakia Khudadadi, do taekwondo paralímpico; a sul-coreana Kim Yeji, do tiro esportivo; e a chilena Zhiying Tania Zeng, do tênis de mesa.

A lista da BBC reúne mulheres de diferentes áreas. Além de atletas, jornalistas, cineastas, cientistas, artistas, ativistas também foram selecionadas. A bióloga Silvana Santos e a ativista pelos direitos das prostitutas Lourdes Barreto são as outras duas brasileiras mencionadas pela rede britânica, além de Rebeca Andrade.