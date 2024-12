Lupion: Não temos grande expectativa sobre relatório da tributária no Senado

O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), afirmou que não há "expectativas muito positivas" em relação ao relatório da regulamentação da reforma tributária do Senado. Ele afirmou desconhecer a posição do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), sobre a inclusão das carnes na cesta básica isenta no projeto da tributária.

De acordo com Lupion, estava agendada uma reunião sobre o projeto de regulamentação com Braga na semana passada. Porém, por conta de um problema de saúde do senador, o compromisso não se concretizou.

"Não conheço o posicionamento do relator, o senador Eduardo Braga", comentou a jornalistas nesta terça-feira, 3. "Mas eu não tenho expectativas muito positivas quanto ao texto que vem do Senado", acrescentou.

"Um posicionamento muito claro do presidente Arthur Lira, não especificamente sobre essa questão da carne, mas na manutenção do texto que foi aprovado na Câmara, então vamos trabalhando nisso para a gente conseguir vencer essas etapas e buscar aquilo que nós conseguimos nessa primeira etapa lá na Câmara de beneficiar os produtores rurais e obviamente os consumidores com alimento mais barato", comentou.