Pedro Lupion é reeleito presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária até 2027

O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR) foi reeleito para a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). O novo mandato de Lupion irá de 2025 a 2027. A reeleição de Lupion foi aprovada em reunião semanal da frente nesta terça-feira, 3.

Como mostrou o Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a frente mudou o seu regimento interno para permitir a reeleição de Lupion. Até então, o presidente da mesa diretora teria direito apenas de mandato único de dois anos na liderança da bancada, conforme o regimento anterior. O mandato atual de Lupion termina em fevereiro de 2025.

A alteração estatutária para permitir sua reeleição foi aprovada pela maior parte da bancada. Lupion, uma das principais vozes de oposição ao governo Lula no Congresso, preside a FPA desde março de 2023. Desde 2023, a bancada da agropecuária aprovou no Congresso projetos relacionados a temas caros ao setor, como o novo marco legal para defensivos agrícolas, a lei do marco temporal para demarcação de terras indígenas e a lei do autocontrole. Teve ainda atuação relevante na isenção de impostos para carnes e demais alimentos na cesta básica na reforma tributária.

Além da recondução de Lupion, o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) foi reeleito para a vice-presidência da frente na Câmara dos Deputados. No Senado, a vice-presidente da FPA será a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP-MS). O deputado federal Luiz Nishimori (PSD-PR) será o 2º vice-presidente da frente do agro na Câmara e o senador Jaime Bagattoli (PL-RO) ocupará o cargo de 2º vice-presidente da FPA no Senado. A nova mesa diretora da bancada da agropecuária toma posse em março de 2025.