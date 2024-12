Revisão da PMS levou a revisão maior do PIB de 2023, que passou de alta de 2,9% para 3,2%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 ante 2022, que passou de alta de 2,9% para aumento de 3,2%. Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou nesta terça-feira, 3, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais referentes ao terceiro trimestre de 2024.

"Na divulgação do terceiro trimestre das Contas Nacionais Trimestrais, o IBGE tem a rotina de realizar uma revisão mais abrangente que incorpora os novos pesos das Contas Nacionais Anuais de dois anos antes. Porém, em virtude do projeto de mudança do ano base do Sistema de Contas de 2010 para 2021, houve um trabalho adicional levando à definição de um período de transição em que a divulgação da série anual é suspensa temporariamente. Sendo assim, os resultados apresentados trazem revisões referentes a 2023 e 2024, por conta das modificações nos dados primários", justificou o IBGE.

Segundo Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, a principal diferença foi a manutenção dos pesos das atividades nas contas trimestrais, em vez de incorporação das novas informações definitivas com os pesos das contas anuais.

"Não pegamos o peso da conta anual, que é mais aberto, mantivemos o peso das contas trimestrais", explicou Palis.

Sob a ótica da oferta, o PIB da Agropecuária de 2023 foi revisto de aumento de 15,1% para 16,3%; o da Indústria passou de alta de 1,6% para 1,7%; e o de Serviços saiu de elevação de 2,4% para 2,8%.

Pelo lado da demanda, a taxa do consumo das famílias em 2023 passou de aumento de 3,1% para 3,2%; o consumo do governo, de elevação de 1,7% para 3,8%; a Formação Bruta de Capital Fixo manteve a queda de 3,0%; as exportações, de alta de 9,1% para 8,9%; e as importações permaneceram com queda de 1,2%.

A revisão na série da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), devido a uma empresa informante que reportou receita muito superior ao informado, levou a um reajuste maior também da série do Produto Interno Bruto de 2023.

"A revisão da PMS levou a uma revisão maior do PIB de 2023. A revisão da PMS ocorreu principalmente em serviços profissionais, foi incorporada em toda a série do PIB de 2023", contou Palis.

Houve revisões significativas também do desempenho da Administração pública e da Agropecuária. Segundo Palis, revisões mais consistentes na Agropecuária são naturais, e costumam correr por conta da incorporação de mais informações anuais da área.

Quanto às revisões trimestrais no ano de 2024, a alta maior nos serviços por conta do ajuste da PMS foi compensada por uma queda maior na agropecuária, ressaltou Palis.