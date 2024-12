Carlinhos Maia se irrita com Blogueirinha: 'Não me chama de viado'

Carlinhos Maia participou do programa De Frente com Blogueirinha na última segunda-feira, 2. Na entrevista, os dois influenciadores trocaram farpas, abordaram temas polêmicos e o resultado foi uma conversa cheia de tensões e, claro, risadas.

Já no começo da entrevista, a anfitriã comparou Carlinhos a Pabllo Vittar. "Sou tão famoso quanto a Pabllo", respondeu. O influenciador e a cantora tiveram um desentendimento nos bastidores de um trio elétrico em Salvador, conforme Carlinhos contou.

Mas o caldo entornou quando Blogueirinha chamou o entrevistado de "viado". "É uma gíria entre a gente, brincando, mas quando vira algo que muda sua identidade, o seu nome, a sua história, e você vira só um viadinho de madame, eu não gosto. Cada pessoa escolhe como quer ser chamada", disse.

Anitta também entrou na história. Blogueirinha questionou por que Carlinhos e a estrela pop tinham se afastado desde quando o influenciador se desentendeu com o colega Whindersson Nunes. "A gente ele e Anitta estava muito próximo. Ela foi lá para casa, dormiu lá, viajamos juntos... Mas aí veio o negócio do casamento, das polêmicas e ela se afastou até hoje", contou.

O influenciador revelou que se sentiu chateado quando o episódio ocorreu. "Mas hoje acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Entendi que quem tem que estar comigo sou eu mesmo, pronto, acabou e um beijo! Ninguém é amigo de ninguém", alfinetou.

Em 2019, Whindersson, Anitta e outros tantos famosos foram convidados como padrinhos do casamento de Carlinhos e Lucas Guimarães. Whinderson e Luisa Sonsa, com quem era casado na época, não compareceram na celebração. Pouco tempo depois, o comediante desabafou em suas redes sociais que não tinha ido porque não gostava do modo como Carlinhos o tratava e que, inclusive, tinha sido bloqueado no WhatsApp. Anitta ficou do lado de Whindersson.

No fim da entervista, Blogueirinha pediu a Carlinhos Maia um objeto para o seu leilão beneficente, marcado para o próximo dia 9. Maia prometeu doar uma de suas joias. A renda do leilão será revertida à Casa 1, ONG de São Paulo que acolhe pessoas LGBT+ em situação de vulnerabilidade social.