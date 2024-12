AT&T anuncia plano para expandir rede de fibra e autoriza recompra de ações

A AT&T anunciou nesta terça-feira, 3, um plano para solidificar sua posição como empresa líder em conectividade sem fio 5G e fibra e retornará mais de US$ 40 bilhões em dividendos e recompra de ações aos acionistas nos próximos três anos.

A AT&T pretende expandir o que já é a maior rede de banda larga de fibra do país para mais de 50 milhões de clientes residenciais e empresariais até 2029.

A companhia espera atender de 45 milhões desses locais por meio de fibra construída e de propriedade da AT&T e atender outros cinco milhões de locais através da Gigapower, sua joint venture com a BlackRock, e através de provedores comerciais de acesso aberto.

Após o anúncio, a ação da AT&T chegou a subir 3,30% no pré-mercado da Bolsa de Nova York por volta das 9h40 (de Brasília).

A empresa alcançará 29 milhões de clientes até o final deste mês. Ao mesmo tempo, trabalha para abandonar as suas operações com fios de cobre até 2029.

Para o ano inteiro de 2024, a AT&T espera um crescimento da receita de serviços wireless de cerca de 3%, um crescimento da receita de banda larga de mais de 7% e um crescimento do Ebitda ajustado, ou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na faixa de 3%. A empresa aumentou o guidance para o lucro ajustado para a faixa entre US$ 2,20 e US$ 2,25 por ação, acima da faixa anterior de US$ 2,15 a US$ 2,25 por ação.

A AT&T disse que espera manter seu atual dividendo anualizado em ações ordinárias de US$ 1,11 por ação, para um total estimado de US$ 20 bilhões em pagamentos de dividendos.

O conselho da empresa autorizou os primeiros US$ 10 bilhões dos US$ 20 bilhões em recompras de ações prevists para os próximos três anos. A administração da empresa espera iniciar os primeiros US$ 10 bilhões dessa recompra até o segundo semestre de 2026 e antecipar os outros US$ 10 bilhões estimados em recompras de ações em 2027, dependendo da autorização do conselho. Fonte: Dow Jones Newswires.