BC da China promete políticas de apoio à economia em 2025

O banco central da China, conhecido como PBoC, prometeu implementar políticas de apoio à economia no ano que vem, marcando o mais recente esforço de autoridades locais de impulsionar a recuperação do gigante asiático. Em discurso feito na segunda-feira, 2, o presidente do PBoC, Pan Gongsheng, garantiu que continuará reduzindo os custos de financiamento para empresas e famílias.

Pan disse que o PBoC utilizará uma variedade de ferramentas de política monetária para fortalecer os ajustes anticíclicos e manter a liquidez adequada.

O PBoC também usará suas ferramentas para apoiar a inovação científica e tecnológica, o financiamento verde, o financiamento ao consumidor e a estabilidade dos mercados imobiliário e de capitais, afirmou Pan.

Ele acrescentou que o BC chinês pretende continuar reformando a estrutura de sua política monetária e expandindo sua caixa de instrumentos.

Neste ano, o PBoC retomou negócios com títulos do governo nos mercados secundários, como parte de esforços para impulsionar a liquidez, e ampliou a importância das taxas de juros de curto prazo. Fonte: Dow Jones Newswires.