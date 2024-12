Galípolo se compromete a dar sequência à prática da boa governança à frente do BC

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, recebeu nesta segunda-feira, 2, o "Selo de Excelência em Governança" representando o BC na 5ª Edição do Prêmio Rede Governança (RGB). Na ocasião, ele reforçou o compromisso em continuar buscando excelência na governança.

"O reconhecimento é super importante, mas sabemos que existe ainda um caminho a persistir e prosseguir. E dada a relevância dos temas que o BC cuida, a governança é um tema de absoluta importância para todos nós ali dentro", afirmou.

Galípolo agradeceu também a "generosidade dos meus colegas, que são os verdadeiros responsáveis por essa excelência do ponto de vista de governança e também do atual presidente Roberto Campos Neto, que generosamente me permitiu estar aqui hoje".

O diretor do BC assume o mandato de presidente do órgão no ano que vem.